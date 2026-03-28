Гол №84 на славист за България дойде 100 г. след първия

Попадението на 19-годишния Гол №Кристиян Балов при победата на България с 10:2 срещу Соломоновите острови е под номер 84 за играч на "Славия" в представителния ни тим

Първият славист, който има честта да отбележи за родината ни на ниво „А" национален отбор, е Никола Стайков-Толето, а това се случва преди почти век.

На 30 май 1926 г. дясното крило открива резултата при визитата на Кралството на сърби, хървати и словенци (тогавашното име на Югославия). Двубоят в Загреб е приятелски и завършва с победа на домакините с 3:1.

С най-много голове като състезател на "Славия" за държавния тим може да се похвали легендата Чавдар Цветков - с 15.