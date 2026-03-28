Пенчо Милков откри международния ултрамаратон „Дунав 24 ч. бягане“ в Русе

Кметът на община Русе Пенчо Милков откри днес четвъртото издание на международния ултрамаратон „Дунав 24 ч. бягане" на Градския стадион. Събитието се провежда с подкрепата на Общината и със съдействието на Спортния лекоатлетически клуб „Дунав" – Русе и събра над 100 състезатели от 6 държави, съобщават от пресцентъра на администацията.

В своето приветствие към участниците кметът подчерта значението на подобни спортни форуми за развитието на града като привлекателна дестинация за активен начин на живот и международни събития.

„Следващата ни амбиция е състезанието да излезе извън стадиона и да се проведе по улиците и в парковете на Русе, така че всички гости и участници да усетят и видят красотата на нашия град", заяви Милков.

Той допълни, че Общината ще продължи да подкрепя инициативи, които съчетават спорт, туризъм и възможности за международен обмен. Кметът отправи специални благодарности към Вихрен Иванов, който и тази година е технически директор на проявата, за неговата ключова роля в организацията на ултрамаратона.

Програмата на „Дунав 24 ч. бягане" включва дисциплини на 24, 12 и 6 часа, както и междинни класирания на 50 км, 100 км и 100 мили. В надпреварата е включена и щафета от трима състезатели. Стартът на основната 24-часова дисциплина бе даден днес в 11 часа, а финалът е насрочен за 29 март /неделя/ в 12 часа, съобразно преминаването към лятното часово време.

Събитието привлече силно международно участие и престижни имена, като сред тях е легендарният български ултрамаратонец Руско Кадиев. Очакват се и опити за подобряване на национални рекорди в различни дистанции.

Маратонът е признат от Международната ултрарънинг асоциация и носи бронзов етикет, което гарантира вписването на резултатите в световната статистика. Състезанието може да бъде проследено и чрез 24-часово онлайн излъчване.