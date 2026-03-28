Защо 10:2 е официалният рекорд на националите

Националите постигнаха рекорда си в официален мач, като разбиха с 10:2 Соломоновите острови в първия си двубой от сериите на ФИФА в Индонезия. От мача единственият извод е, че дори и там вече имат по-добър стадион от България, като може само да завиждаме на домакините. А ние от десетилетия търсим място.

Мнозина вярват, че това е втори по сила резултат. Някои “статистици” у нас водят, че най-голямата ни победа е 10:0 над Гана в мексиканския град Леон на 2 октомври 1968 г. Но това си е чиста социалистическа измама и заради това ФИФА не го приема за официалната си статистика.

Навремето заради това, че всички играчи се водеха аматьори на олимпиади се пращаха националните отбори от соцстраните. И точно тогава ФИФА се опита да ги прецака, като забрани да се използват играчи, които са ритали в световните квалификации. И дори този отбор се води от Георги Берков.

Реално тогава национален селекционер е Стефан Божков. И на 9 октомври точно той води истинския ни национален отбор при гостуването на Турция, като побеждаваме с 2:0 след попадения на Динко Дерменджиев-Чико и Христо Бонев. А отборът на Берков продължава до сребърните медали от олимпиадата, като губи финала от Унгария заради мексиканския рефер, който гони трима от нашите. А приживе някои легенди от истинския национален тим завиждаха на колегите си, които получиха пожизнени олимпийски премии, а те останаха с празни ръце. Поради абсолютно същите причини отпада и една победа над аматьорския тим на Испания с 8:3 за следващата олимпиада във ФР Германия.

Така реално в официални мачове рекордът ни е 7:0. Постигаме го за първи път на 3 ноември 1957 г. в световна квалификация в София срещу Норвегия след хеттрик на Христо Илиев-Патрата, два гола на Панайот Панайотов-Гацо и по един за Крум Янев и Спиро Дебърски. След това повтаряме този резултат на 14 октомври 1982 г. отново на “Васил Левски”, като в контрола громим Малта след хеттрик на Георги Славков-Бенкса и по едно попадение на Ружди Керимов, Благоя Блангев, Бойчо Величков и Георги Димитров-Джеки. За да дойде мачът със Соломоновите острови.

Съперникът ни въобще не се трогна от загубата, като дори обяви, че също е постигнал история с два гола срещу съперник от Европа. И това е едно добро начало на нещо хубаво за националния им отбор.