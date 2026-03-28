Световният ни шампион Иван Иванов пречупи руснак за финал в Тарагона

Световният ни юношески шампион за 2025-а Иван Иванов се класира за третия си финал на турнир на ITF за мъже през 2026 г.

17-годишният българин надигра след здрава трисетова битка, продължила точно два часа и половина, руснака Павел Лагутин с 6:3, 3:6, 6:2 в Тарагона (Испания).

След разменени ранни пробиви в първия сет Иван спечели три последователни гейма за 5:2, с което предреши изхода. Но във втория ролите се размениха. Лагутин взе три последователни гейма след 3:3, с което вкара мача в решителна трета част.

На корта последва дълга пауза, след която Иван за пореден път демонстрира тактическа и психическа зрялост, нетипични за състезател на неговите години. Националът ни за щупа „Дейвис" направи два бързи пробива за да поведе с 4:1 и спокойно задържа преднината си до края.

Съперник на Иванов в неделния финал ще бъде победителят от мача Марцел Жиелински (Полша) - Алекс Марти Пужолрас (Испания).