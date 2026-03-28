Две българки в осмицата на световното по сноуборд за младежи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Анита Райчева зае 7-ото място, а Аглика Георгиева - 8-ото в паралелния гигантски слалом на световното първенство за младежи във Фолгария (Италия).

Анита бе най-добра от българите в квалификациите, като даде 7-о време. Аглика Георгиева се пребори за 16-ото място със сестрата на звездата ни Малена Замфирова - Биляна, като я изпревари само със 7 стотни. Андреа Коцинова пък бе 19-а, на 34 стотни от Аглика.

След това в 1/8-финалите Аглика хвърли бомбата, като отстрани първата от пресявките Матилда Шайд (Германия), а Анита се справи с австрийката Франциска Дарбингер и двете влязоха в осмицата. Там обаче Георгиева бе изпреварена с 28 стотни от Ина Рейелмер (Германия), а Райчева - с 49 от втората в пресявките Ланси Вей (Канада).

Титлата спечели рускинята Мария Травиничева, която е с неутрален статут след успех над Ксения фон Зибентал (Швейцария) на финала. Двете съпернички на българките се срещнаха в битка за бронза, която бе спечелена от Вей.

При момчетата само Александър Георгов мина квалификацията с 14-о време и в първия кръг загуби от Кристоф Минарик (Полша). Така той зае същото място и в крайното класиране.

Димитър Василев остана 18-и в пресявките на секунда от 16-ото място, което дава право на елиминациите. Генко Дойчинов не завърши второто си спускане, а Георги Караджинов - първото.

Минарик загуби бронза от Томи Рабансер (Италия), а шампион стана руснакът Иля Хуртин, който надви американеца Уокър Овърстейк.