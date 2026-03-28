Карлово триумфално посрещна своите шампиони (Снимки)

Волейболистите получиха благодарствен адрес от кмета и премия от генералния спонсор

Карловският отбор по волейбол "Левски – 2005", завоювал шампионската титла в А Национална волейболна група и преминал във Висшата лига на България, беше тържествено посрещнат от ръководството на Община Карлово и своите привърженици в зала "Васил Караиванов". Кметът Емил Кабаиванов поздрави волейболистите, треньорите и спонсорите на клуба за постигнатия резултат и подчерта, че това е повод за гордост не само за отбора, а за всички граждани, съобщиха от общината.

Волейболистите на "Левски – 2005" постигнаха впечатляващ резултат и само за няколко месеца усилени тренировки и заслужени победи, преминаха в най-висшия ешелон във волейбола на България. "Благодаря ви, че прославяте карловския волейбол и носите радост на всички нас. Вашата дисциплина и несломим дух изведоха клуба до този връх и превърнаха неговото име в символ на упоритост и вдъхновение. Вие сте пример за младите спортисти и доказателство, че мечтите се постигат с постоянство и сърце", се казва в благодарствения адрес, който състезателите и треньорите получиха от името на кмета. От генералния спонсор на отбора пък получиха премия.

Капитанът Андреа Иванов благодари от името на всички играчи на кмета, на спонсорите, на треньорите и на феновете за подкрепата и мотивацията, която са имали по време на състезанията.