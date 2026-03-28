ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протести и в Париж срещу войната в Иран и политика...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22560071 www.24chasa.bg

Лора Христова и Владо Илиев дублираха титлите в биатлона

Лора Христова и Мария Здравкова се снимат с бъдещи биатлонисти. Снимка: Startphoto.bg

След като вчера спечелиха индивидуалните дисциплини, днес Лора Христова и Владимир Илиев триумфираха и в спринта на държавното първенство по биатлон за мъже и жени. Втори ден шампионатът продължава на Бъндеришка поляна над Банско при сурови зимни условия, тази сутрин участниците отново се състезаваха при силен снеговалеж, мъгла и нова 20-сантиметрова снежна покривка.

Със само един пропуск в стрелбата от положение прав олимпийската медалистка Лора Христова дублира успеха си от вчера, като изпревари с 1:23 мин Валентина Димитрова (3), бронзът този път бе за Ирина Георгиева (5). И трите биатлонистки са от НСА. Девойките до 19 г се състезаваха на 6 км, шампионка отново е Райа Аджамова (2). Представителката на СК "Аякс" (Троян) финишира на 34,5 сек пред Никол Петкова (2) от СК "Амбарица", трета се класира Десислава Минчева (3) от СК "Сапарева баня".

В спринта при мъжете Владимир Илиев ("Аякс") и Благой Тодев ("Банско 2019") завъртяха по две наказателни обиколки, но Илиев бе по-бърз по трасето и грабна златото с преднина от 51,9 сек. Трети финишира Антон Синапов ("Чепеларе"), който направи само един пропуск. При юношите до 19 г. на 7,5 км световният шампион Георги Джоргов бе единственият безгрешен в стрелбата от всички стартирали днес и това му осигури втори златен медал в първенството. Негов подгласник отново бе съотборникът му от "Сапарева баня" Николай Николов (1), бронзът грабна Мартин Христов (1) от СК "Аякс".

Утре националното първенство по биатлон завършва под връх Тодорка с преследванията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)