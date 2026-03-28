Лора Христова и Владо Илиев дублираха титлите в биатлона

След като вчера спечелиха индивидуалните дисциплини, днес Лора Христова и Владимир Илиев триумфираха и в спринта на държавното първенство по биатлон за мъже и жени. Втори ден шампионатът продължава на Бъндеришка поляна над Банско при сурови зимни условия, тази сутрин участниците отново се състезаваха при силен снеговалеж, мъгла и нова 20-сантиметрова снежна покривка.

Със само един пропуск в стрелбата от положение прав олимпийската медалистка Лора Христова дублира успеха си от вчера, като изпревари с 1:23 мин Валентина Димитрова (3), бронзът този път бе за Ирина Георгиева (5). И трите биатлонистки са от НСА. Девойките до 19 г се състезаваха на 6 км, шампионка отново е Райа Аджамова (2). Представителката на СК "Аякс" (Троян) финишира на 34,5 сек пред Никол Петкова (2) от СК "Амбарица", трета се класира Десислава Минчева (3) от СК "Сапарева баня".

В спринта при мъжете Владимир Илиев ("Аякс") и Благой Тодев ("Банско 2019") завъртяха по две наказателни обиколки, но Илиев бе по-бърз по трасето и грабна златото с преднина от 51,9 сек. Трети финишира Антон Синапов ("Чепеларе"), който направи само един пропуск. При юношите до 19 г. на 7,5 км световният шампион Георги Джоргов бе единственият безгрешен в стрелбата от всички стартирали днес и това му осигури втори златен медал в първенството. Негов подгласник отново бе съотборникът му от "Сапарева баня" Николай Николов (1), бронзът грабна Мартин Христов (1) от СК "Аякс".

Утре националното първенство по биатлон завършва под връх Тодорка с преследванията.