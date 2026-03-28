Министър Димитър Илиев приветства гимнастичките на откриването на Световната купа

Художествената гимнастика в България се радва на изключителна популярност благодарение на нашите състезателки, които през годините неведнъж са доказвали, че талантът, съчетан с труд, дисциплина и
отдаденост, може да покори световните върхове и да вдъхновява поколения. Убеден съм, че надпреварата ще премине на най-високо ниво и ще предложи силна конкуренция, впечатляващи съчетания и незабравими емоции за публиката.
Това каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев на откриването на Световната купа по художествена гимнастика в София.
От 28 до 30 март столицата ни посреща 94 състезателки в индивидуалната надпревара от 53 държави и 22 ансамбъла. България ще
бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева, както и от ансамбъла при жените в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова.
Министър Илиев пожела успех на всички участнички и поздрави организаторите от Българската федерация по художествена гимнастика за отличните условия и високия професионализъм при реализирането на
събитие от такъв ранг.
Надпреварата, която е и олимпийска квалификация, бе открита от президента на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе.
На събитието присъстваха още заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева, зам.-кметът на София Десислава
Желязкова, председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева и председателят на Българската федерация по
гимнастика Красимир Дунев.