Чакат кметовете на Бургас и Несебър на дербито от Втора лига

Ръководството на "Черноморец" е поканило официално кметовете на Бургас Димитър Николов и на Несебър Николай Димитров на дербито от 26-и кръг във Втора лига срещу лидера "Дунав" Русе. Двубоят е в неделя от 16,30 часа на градския стадион в Несебър. "Дунав", воден от легендата на "акулите" Георги Чиликов се е устремил към елита, с 10 точки аванс пред втория "Фратрия". Шестият в класирането "Черноморец е в серия от 3 поредни победи под ръководството на бившия селекционер на Индонезия Иван Колев. От щаба на бургазлии обявиха, че излизат ва банк за нови три точки.

"Лесни мачове няма, но този очаквам да е от най-трудните. Няма място за сантименти срещу родния ми клуб", призна пред "24 часа" Георги Чиликов. От Бургас и Русе към Несебър ще потеглят по един автобус с фенове на "Черноморец" и "Дунав", осигурени от ръководствата на двата клуба.