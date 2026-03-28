Йоана Илиева втора на световната купа по сабя в Ташкент

Йоана Илиева отново игра блестящо и спечели сребърен медал от турнира на сабя жени за Световната купа в Ташкент (Узбекистан). В конкуренцията на 151 състезателки от 26 държави българката показа отлична форма и борбен дух, и доказа, че е една от най-добрите сабльорки в света.

В първия кръг от елиминациите Йоана Илиева победи Ребека Гаргано от Италия с 15:14. В срещата за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Елена Ернандес от Испания с 15:13. В двубоя за място в топ 8 Илиева победи Кимиао Пан от Китай с 15:9. В срещата за място на полуфиналите българката записа нова победа – над Жеонгми Ким от Южна Корея с 15:8. В битката за място във финала Илиева се наложи категорично над Палина Каспиарович от Азербайджан с 15:6. В двубоя за титлата Илиева се изправи срещу индивидуалната неутрална спортистка Алина Михайлова и отстъпи с 6:15, с което спечели сребърния медал.

Емма Нейкова ("Свечников") отстрани в първия кръг на елиминациите Мариела Виале от Италия. В двубоя за място сред най-добрите 16 тя отстъпи пред №5 в световната ранглиста Михела Батистон от Италия с 4:15 и зае 24-о място в крайното класиране.

Вероника Василева ("Свечников") се изправи в първия кръг от елиминациите на най-добрите 64-и срещу Анна Шпиец от Унгария, отстъпи с 11:15 и се класира на 43-о място.

В неделя състезанието продължава с отборната надпревара. Българският тим в състав Йоана Илиева, Белослава Иванова, Вероника Василева и Емма Нейкова ще се изправи във втори кръг срещу Италия.