79 деца се включиха в празника купа "Радослав Янков"

Истински празник на алпийския сноуборд се превърна днес организираното от носителят на Световната купа за 2016 г Радослав Янков - осмо издание на купа "Радо Янков". Надпреварата организирана и с подкрепата на БФСки и "Пампорово" АД събра на писта „Стената" в Пампорово бъдещето на българския сноуборд – децата, които го носят в сърцата си.

Купа "Радо Янков" е от календара на БФСки и е валидна за купа "Надежди", като за първи път тази година състезанието бе включено и в календара на FIS като международно състезание за деца в двете категории U13, U15.

Останалите възрастови категории за купа "Радо Янков" са: U9, U11, U13, U15 (момичета и момчета), U19 (юноши и девойки). Участие във всички възрастови групи в паралелния слалом взеха общо 79 деца. Рейс директор на състезанието бе лично Радослав Янков, а неговият треньор Георги Атанасов реди трасето. Всички подкрепиха лекуващата се в Австрия най-добра наша сноубордистка Малена Замфирова, а за доброто настроение на всички имаше и изпълнение на живо на автентични родопски песни.

Призьори в отделните категории:

Момичета до 9 г: 1. Калина Балканова, Юлен, 2. Жанина Петрушева, Блейд, 3. Теодора Калфова, Амер Спортс

Момчета до 9 г: 1. Иван Иванов, Юлен, 2. Борил Милев, Сноуборд общество, 3. Калоян Чокоев, Блейд

Момичета до 11 г: 1. Анастасия Комсалова, ОуТиПи, 2. Александра Кюрова, Блейд, 3. Радост Янакиева, Мотен

Момчета до 11 г: 1. Никола Гелов, Мотен, 2. Георги Писков, Амер Спортс, 3. Калоян Гаджуров, Амер Спортс

Момичета до 13 г: 1. Василена Трайкова, Юлен, 2. Никол Стоянова, ОуТиПи, 3. Ада Прокопиева, Юлен

Момчета до 13 г: 1. Константин Савчов, ОуТиПи, 2. Васил Попов, Амер Спортс, 3. Христо Илчев, Амер Спортс

Момичета до 15 г: 1. Антоанет Иванов, Бороборд, 2. Рая Керин, Амер Спортс, 3. Елена Тодоринова, Блейд

Момчета до 15 г: 1. Диао Юинг, Китай, 2. Павлин Милчев, Амер Спортс, 3. Телофан Рей Милър, ОуТиПи

Момичета до 19 г: 1. Стефания Тончева, Мотен, 2. Габриела Карамитева, Амер Спортс, 3. Цветелина Христова, Спорт Екстрийм

Момчета до 19 г: 1. Костадин Сивков, Амер Спортс, 2. Васил Илчевски, Амер Спортс, 3. Стоян Пепеланов, Амер Спортс

Призьорите бяха наградени от Радослав Янков, Георги Атанасов, Боран Хаджиев, кмет на Чепеларе, Димитър Янков, баща на Радо Янков, Виктор Гичев, БФСки, както и спонсори на атрактивната надпревара. Янков награди с плакети и всички помогнали за реализирането на този празник за сноуборда.