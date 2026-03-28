Атанас Фурнаджиев единодушно преизбран за президент на биатлона, Владо Илиев в УС

Атанас Фурнаджиев бе преизбран днес за председател на Българската федерация по биатлон по време на редовното отчетно-изборно събрание, състояло се в Банско. За досегашния шеф на този спорт у нас гласуваха 16 от присъстващите 16 клуба, при отсъствието на други кандидатури.

Общото събрание отчете отминалия 4-годишен период като един от най-успешните в историята на българския биатлон. Особено впечатляващи са постиженията в световния елит от последните два сезона, в които страната ни спечели третия си олимпийски медал в този спорт чрез бронза на Лора Христова в Милано Кортина, първата си световна титла в биатлона чрез златото при младежите на Георги Джоргов от Армер 2026, нови два подиума чрез пробива на Милена Тодорова в стартовете за Световната купа миналата зима, плюс редица още призови класирания в елитни състезания. Федерацията се стабилизира финансово и затвърди позиции в международната централа, чрез членството на Екатерина Дафовска в Изпълкома на IBU.

Отчетена бе дейността по петте основни приоритета: постижения в световния елит, финансова стабилизация, развитие на клубовете, развитие на инфраструктурата и развитие на спортните кадри. Приет бе Годишен финансов отчет, Одит и Проектобюджет за 2026 г. Избрани бяха и членовете на новия Управителен съвет, който е в състав: Атанас Фурнаджиев, Венцислав Александров, Владимир Илиев, Ирина Никулчина, Милуш Иванчев, Радка Попова, Христо Милтенов, Павлина Филипова и Георги Радковски.

Атанас Фурнаджиев пое управлението на българския биатлон на извънредно общо събрание, състояло се на 23 юни 2022 година. След избора днес той благодари за доверието, като се ангажира да продължи развитието на българския биатлон, така че да се запази и надгради постигнатото.

Решено бе Отчетите на националните отбори за отминалия сезон да бъдат разгледани и обсъдени в началото на април.