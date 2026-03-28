Бербатов изпусна дузпа, но ветераните на "Юнайтед" биха 5:3 "Саухтемптън"

Димитър Бербатов изпусна дузпа, но ветераните на "Манчестър Юнайтед" спечелиха с 5:3 благотворителния мач със "Саутхемптън" на "Сейнт Мери". Двубоят бе заради 50-ата годишнина от победата на "Саутхемптън" с 1:0 във финала за купа над "Юнайтед", което остава единственият трофей за клуба и до днес.

Бербатов изигра цял мач, като повечето време изкара като халф. Ли Бернард откри за домакините в 15-ата минута. Фил Бардсли обаче изравни в добавената минута на първото полувреме. След това Фрейзър Кембър изведе "Юнайтед" напред в 50-ата мин. Но Рики Ламбърд изравни в 62-ата. Тогава бе дадена и дузпата, която вратарят Томи Форкаст спаси. Но секунди след това Фрейзър Кембъл направи 3:2 за "Юнайтед". С втория си гол Ли Бърнард изравни 3:3 в 70-ата мин. В 84-ата и 88-ата Дани Уебър и Фил Бардсли доведоха резултата до 5:3 за гостите.