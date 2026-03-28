Националите до 19 г. дадоха отпор на домакините от Хърватия, но паднаха с 0:1 в евроквалификацията

Националният отбор на България до 19 години загуби от домакина Хърватия с 1:0 във втория мач от квалификациите за Евро 2027 въпреки отпора, който даде. Двубоят се проведе на Градския стадион в Крижевци.

В 83-ата мин Раулф Кумар се разписа след центриране от ъглов удар.

Двубоят стартира равностойно, а преди края на първото полувреме вратарят на "лъвчетата" Огнян Владимиров спаси дузпа.

Селекцията на Атанас Рибарски имаше няколко добри положения. Второто полувреме започна с шанс за българския тим, но вратарят Граховац спаси удара на Емануил Няголов.

Рибарски направи няколко смени по време на мача, като в 68-ма минута - Кристиян Горянов излезе, за да влезе играещият в Лече - Максим Минков, в 81-вата Мрънков и Бойчев бяха заменени с Цонов и Стоилов, а в 88-мата минута Рикардо Николов влезе на мястото на Стефан Крумов .

България загуби и първия си мач на хърватска земя, след като отстъпи на Англия с 1:4 и остава на последно място в групата.

В последния си двубой, във вторник, България ще се изправи срещу Испания. Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига „А", а четвъртият тим ще премине в Лига „Б", което запазва шансовете му за класиране.

Квалификациите завършват с трети кръг, в който победителите от седемте групи се класират за Европейското първенство в Чехия.