"Ливърпул" няма да маха треньора

2444
Арне Слот Снимка: Ройтерс

Нидерландецът Арне Слот ще продължи да води "Ливърпул" и през следващия сезон.

С тази информация The ​​Athletic контрира спекулациите, че английският гранд се оглежда за нова наставник заради не особено убедителния сезон до момента.

"Клубът има доверие в 47-годишния специалист и възнамерява да му осигури отбор, способен да се бори за върхови резултати това лято", пише изданието.

Отбелязва се, че ръководството на "Ливърпул" разработва дългосрочни планове със Слот, а нидерландецът ще участва активно във формирането на отбора и решенията за трансфери.

Миналото лято на треньора бяха осигурени играчи за над половин милиард евро, тъй че интересно какво предвиждат намеренията за това.

Слот пое поста мениджър на Ливърпул през 2024 г. и веднага го направи шампион.

След 31 мача през настоящата кампания "мърсисайдци" са 5-и в английската Висша лига с 49 точки.

Арне Слот Снимка: Ройтерс

