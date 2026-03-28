Стилияна Николова води на турнира за световната купа в София

Световната и европейска вицешампионка за миналата година Стилияна Николова заема временното първо място, а Ева Брезалиева е четвърта след първия ден на квалификациите при жените на световната купа по художествена гимнастика в София.

Според новите правила гимнастичките играят различни уреди в различните потоци и затова финалистките на обръч, топка, бухалки и лента ще станат ясни утре, както и призьорките в многобоя.

Николова представи изключително силно композициите си с топка и с обръч. Тя получи за изпълнението си на топка 29,850 точки (13,400 трудност, 8,250 артистичност, 8,200 изпълнение), което е най-високата оценка на този уред до момента.

На обръч българката също беше безапелационна и съдиите й дадоха 29,600 (13,400, 8,250, 8,200), също първа по сила оценка. Така Николова има сбор от 59,450 точки след първите два уреда и води в подреждането. Тя със сигурност си гарантира място на финалите на топка и на обръч.

Ева Брезалиева също показа много добра форма в първия си старт за сезона. Тя има четири изцяло нови съчетания, а днес игра с бухалки и с лента и е със сбор 56,500 точки.

Абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Укр) заема временната втора позиция с 58,450 точки.