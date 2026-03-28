Тервел Пулев за първи път до ринга в ролята на треньор

Тервел Пулев

Олимпийският ни бронзов медалист от Лондон 2012 и настоящ професионален боксьор Тервел Пулев влиза за първи път в ролята на треньор. На ринга той ще изведе своя възпитаник Тома Великов, който представлява боксов клуб „Венко Пулев".

Той ще се изправи срещу украинеца Константин Егоров на 4 април в Спортен комплекс Г. С. Раковски н София като част от 64-ата гала MAX FIGHT.

20-годишният Великов е родом от Варна и е един от най-обещаващите млади български таланти в професионалния бокс.

"До няколко години ще бъда следващият българин на голямата сцена", споделя Тома.

Егоров е трикратен шампион на Украйна при юношите и въпреки младата си възраст вече има опит на професионалния ринг, като активът му до момента е 2 победи и 1 загуба. Той е състезател на СК „Беси" (Велинград) с треньор Красимир Толупов.

