Националките до 18 г. спорят с Гърция в София за класиране на европейското

Националките до 18 г. спорят с Гърция в София за класиране на европейското

Снимка: БФВ

Националният отбор на България за девойки до 18 години се доближи само на победа от класиране за европейското първенство по волейбол.

Във втория си мач от квалификацията в София националките се наложиха над Румъния с 3:1 (25:16, 20:25, 25:17, 25:11) в столичната зала "Христо Ботев".

Ден по-рано отборът, воден от Атанас Петров, се справи и с Швеция. Така решителният мач е в неделя от 17,30 часа. Победа над тима на Гърция, който също е с два успеха до момента, ще класира българките за шампионата в Латвия и Литва.

При определени обстоятелства дори загуба може да бъде достатъчна за продължаване напред като най-добър втори отбор в квалификационните групи.

Да подкрепи момичетата дойде и президентът на федерацията Любомир Ганев.

Снимка: БФВ

Четете още

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)