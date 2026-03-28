Националките до 18 г. спорят с Гърция в София за класиране на европейското

Националният отбор на България за девойки до 18 години се доближи само на победа от класиране за европейското първенство по волейбол.

Във втория си мач от квалификацията в София националките се наложиха над Румъния с 3:1 (25:16, 20:25, 25:17, 25:11) в столичната зала "Христо Ботев".

Ден по-рано отборът, воден от Атанас Петров, се справи и с Швеция. Така решителният мач е в неделя от 17,30 часа. Победа над тима на Гърция, който също е с два успеха до момента, ще класира българките за шампионата в Латвия и Литва.

При определени обстоятелства дори загуба може да бъде достатъчна за продължаване напред като най-добър втори отбор в квалификационните групи.

Да подкрепи момичетата дойде и президентът на федерацията Любомир Ганев.