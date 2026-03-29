Арина Сабаленка спечели и в Маями и направи "слънч...

Арина Сабаленка спечели и в Маями и направи "слънчев дубъл"

Арина Сабаленка спечели и титлата в Маями. Снимка: Ройтерс

Арина Сабаленка прибави нова титла в колекцията си.

На финала на турнира от категорията 1000 в Маями водачката в световната ранглиста победи 6:2, 4:6, 6:3 Коко Гоф (САЩ) и стана едва петата тенисистка със "слънчев дубъл" - купи от Индиън Уелс и Маями в един сезон. Преди шампионката от Беларус това са постигали Щефи Граф (1994, 1996), Ким Клейстерс (2005), Виктория Азаренка (2016) и Ига Швьонтек (2022). 

Така Сабаленка вече има 23 победи от 24 мача от началото на годината, но единствената загуба е на финала на Australian Open от Елена Рибакина (Каз). 

