Уникален късмет за Антонели в Япония, взе втора поредна победа във Ф1

Андреа Кими Антонели спечели втора поредна победа във Формула 1 след невероятен късмет на пистата "Сузука" в Япония. На огромна разлика от пилота на "Мерцедес" завърши Оскар Пиастри с "Макларън". Шарл Льоклер с "Ферари" успя да задържи зад себе си Джордж Ръсел с "Мерцедес" и се качи на подиума. Световният шампион Ландо Норис остана пети пред Луис Хамилтън с второто "Ферари". Точки взеха още Пиер Гасли с "Алпин", Макс Верстапен с "Ред Бул", Лиам Лоусън с RB и Естебан Окон с "Хаас".

Антонели направи ужасяващ старт, като пропадна от първа на шеста позиция, а Оскар Пиастри поведе пред Шарл Льоклер, Ландо Норис, Джордж Ръсел и Луис Хамилтън.

Всичко обаче се реши при единственото влизане в бокса. В 21-ата обиколка Оливър Беарман се заби в предпазната ограда заради новите правила, след като пред него Франко Колапинто върна газта, за да зареди батерията. Това позволи за доста по-бързо спиране на Антонели, който изскочи първи след спирането, за да не пусне водачеството до края на състезанието.