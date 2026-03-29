Двама от Индонезия впечатлили треньора на България, Доминик Янков аут

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров говори на пресконференция за утрешния мач срещу Индонезия в Джакарта. Двата отбора ще играят във финала на турнира от веригата FIFA Series 2026

„Футболистите вече се възстановиха, но адаптацията си върви бавно. Доминик Янков няма да вземе участие , но контузията не е много сериозна. Просто искаме да го запазим. Влажно е, топло, но няма да повлияе на нашето представяне утре в мача с Индонезия.

При 10:2 срещу Соломоновите острови имаше не само грешки, но и добри неща. Но ние продължаваме да работим за отстраняване на тези грешки. Но голяма част от тях са грешки на растежа и те идват защото сме с много млади футболисти.

Наистина ще бъде специален мач за мене утре, защото съм играл тука и съм бил помощник-треньор на националния отбор.

При новия треньор Джон Хердман тимът на Индонезия има подобрение в сравнение с последните два мача с Ирак и Саудитска Арабия.

Индонезийският национален отбор от мое време беше основно от местни футболисти. А днес разполага с играчи, които се състезават в топ 5 първенствата. Всички най-добри са тука и на разположение на треньора, с изключение на двама. Единият заради контузия, другият с проблеми. Натурализират много.

Двама футболисти ми направиха ми направиха много силно впечатление.

Това са Бекъм Путра и Оле Ромени, който играе в Чемпиъншип (рита във второто ниво на английския футбол за "Оксфорд", в който през първия дял от сезона бяха съотборници с нашия национал и капитан за турнето в Индонезия Филип Кръстев).

Дали съм наясно с нашия състав? Има време. Казахме, че всички ще получат шанс да играят. Всеки един може да започне или да влезе".

Стартовият състав ще бъде ясен утре. Всички ще вземат участие. Възможно е някои от тези, които не започнаха да започнат. Целта ми като треньор е следващият мач винаги. Даваме всичко от себе си да победим. Във всеки мач за нас е важно да победим. А какво ще се случи на терена? Не зависи само от нас, имаме достоен съперник и се надявам да стане един хубав мач", сподели Димитров.

При равенство в редовното време регламентът предвижда веднага изпълнение на дузпи за определяне на победителя.