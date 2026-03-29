Лора Христова полетя с парапланер над Пирин

Бронзовият ни медалист от олимпиадата в Милано/Кортина Лора Христова полетя с парашут над Пирин, след като приключи републиканското първенство на Банско.

След преследването, в което Лора остана втора след Валентина Димитрова, тя бе закарана на Бъндеришка поляна и се рея из небето 20-ина минути.

Новият член на УС на федерацията Владимир Илиев направи 3 от 3, като спечели всичко на Банско. Антон Синапов пък бе честван за края на кариерата. Синапов стана трети в преследването, като бе изпреварен от Благой Тодев.

При девойките хеттрик направи Рая Аджамова. Световният ни шампион за юноши Георги Джоргов бе изпреварен от съотборника си Николай Николов ("Сапарева баня" и като Лора завърши с 2 златни и 1 сребърен медал.