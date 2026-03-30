Кои си тръгват след световното?

Историческото световно в САЩ, Мексико и Канада вече чука на вратата. В началото на идната седмица пъзелът изцяло ще се нареди и ще станат ясни всички тимове, които ще участват на мондиала.Започващото през юни първенство ще бъде последен досег с най-големия футболен форум за редица икони, оставали огромна следа в най-обичаната игра на света.

Тези играчи са били стълбове за националните си отбори и лидери на клубно ниво. Те са печелили големи трофеи, но времето на голямата сцена за тях вече изтича. И мондиалът в Америка ще е последният им танц с фланелката на родината.

Лионел Меси

Геният от Аржентина най-накрая спечели това, което липсваше в бляскавата му кариера - световното в Катар през 2022 г. След триумфа Меси обяви, че ще се оттегли от националния отбор, но амбицията за дубъл на трофея го накара да остане за още 4 г. в националния тим. 38-годишната суперзвезда има 26 участия и 13 гола на най-голямата футболна сцена. Мондиалът в САЩ пък е неговият 6-и, като така той ще подобри още един рекорд в богатата си кариера.

Кристиано Роналдо

Големият съперник на Меси. Португалецът, 41-годишен, се цели в единственото отличие, което му липсва - титла от световното. Досега Кристиано има 5 участия на мондиали, но никога той и сънародниците му не успяват да стигнат до така мечтания триумф. Роналдо е изправен и пред подобряването на още едно постижение - да вкара гол в САЩ. Така той ще се превърне в единствения, който е отбелязал попадение на 6 поредни световни.

Въпреки че е в залеза на кариерата си, Кристиано продължава да е в топформа. И целият му фокус в момента е към последната му изява на световно.

Кевин де Бройне

Компютърът в центъра на терена за Белгия. Човекът, който бе в основата на най-големите успехи на родината си. Историята на Кевин де Бройне е неразделна част от златното поколение на Белгия. От дебюта си на световното първенство през 2014 г. той е двигателят зад отбора, който достигна своя връх с третото място на първенството в Русия през 2018 г. Де Бройне (34 г.) вече обяви, че след мондиала отвъд океана ще спре да носи националната фланелка.

Садио Мане

Садио Мане така и не успя да блесне на световното. Бившият ас на "Ливърпул" имаше ключова роля за завръщането на Сенегал в турнира през 2018 г. въпреки отпадането им в груповата фаза поради правилата за феърплей.

4 г. по-късно Мане отпадна от състава на африканците заради контузия. А сега ще е пределно мотивиран да помогне на страната си да стигне до елиминациите. Задачата обаче няма да е лесна, тъй като Сенегал е в група с Франция и Норвегия.

Лука Модрич

Иконата на футбола в Хърватия. С маестро Модрич в средата на терена родината му стигна до финал през 2018 г. и бронзовите медали 4 по-късно.

Сега обаче приказката му с националния отбор ще приключи. Вече на 40 г., той още е световна класа, но иска да даде път на младите.

Неймар

Лицето на бразилския футбол повече от десетилетие. Пътят на Неймар на световни е изпълнен с блясък и мъка. Като второто определно преобладава след онова 1:7 от Германия на домашния мондиал през 2014 г.

Проблеми с контузии и слаба форма обаче най-вероятно ще го лишат от това да е титуляр на световното през лятото. Неймар дори не попадна в състава за контролите през март на националния отбор, като не бе извикан от селекционера Карло Анчелоти.

Хамес Родригес

Звездата му изгря на мондиала в Бразилия през 2014 г. Той бе откритието на световното в Латинска Америка. Там спечели и "Златната обувка" за голмайстор на турнира. Това беше първият път, когато Колумбия стигна до четвъртфиналите, поставяйки нов рекорд в историята на футбола си.

В момента Родригес играе в МЛС. А за родината си има 122 мача, в които е отбелязал 31 попадения.

Мохамед Салах

След сбогуването си с "Ливърпул" най-популярният египтянин ще помаха за сбогом и с екипа на националния отбор на световни първенства.

Първото участие на Салах на най-голямата сцена е през 2018 г., когато африканците се завърнат в турнира след 28-годишно отсъствие. Иконата на Египет вкара 2 гола за мондиала в Русия, но това не помогна на страната му да излезе от групата. Е, сега реалността е различна. Египет ще мери сили с Белгия, Нова Зеландия и Иран - напълно възможно е да стигне до елиминациите.

Хари Кейн

Хари Кейн най-накрая счупи проклятието и спечели трофей. А това стана, когато замени "Тотнъм" с "Байерн" (М). Но капитанът на Англия така и не може да вземе нищо с родината на футбола. Въпреки суперотбора, който от година притежават британците, нещо все така не им достига да са на върха.

Кейн, 32-годишен, държи и куп рекорди с националния отбор. Той е най-резултатният в историята на Англия. Има най-много попадения в елиминации за страната си. И е рекордьор по официални мачове.

Хюн Мин Сон

Съотборник на Хари Кейн в "Тотнъм", който обаче все пак спечели купа - Лига Европа през миналата година.

Сон е лидер на Южна Корея и участва на три поредни световни първенства, осигурявайки запомнящи се моменти - включително известната победа над Германия през 2018 г.

Сон обаче ще спре да играе с националния екип, за да даде път на младите.

Върджил ван Дайк

Нидерландският капитан! Човекът, който бе в основата на достигането на родината си до 1/4-финалите на миналото световно.

На 34 години през 2026 г., този турнир може да представлява последната му възможност да преследва неуловимата слава на световната купа, която отдавна убягва на нацията му.