Иван Иванов спечели най-голямата титла в кариерата си

Иван Иванов е шампион в Испания.

Водачът в световната ранглиста по тенис за юноши отнесе 6:3, 6:2 представителя на домакините Алекс Марти Пужорлас на турнира ($ 30 000) в Тарагона и спечели най-голямата титла във все още кратката си кариера при мъжете.

За шампиона при "Уимбълдън" и US Open за юноши през миналия сезон това бе трети финал от началото на годината. 17-годишният варненец е най-младият българин с титла при мъжете, след като в Унгария през май подобри рекорда на Григор Димитров.

Иванов ще скочи с поне 100 места в световната ранглиста и ще запише най-доброто си класиране.