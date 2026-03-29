Зографски завърши с рекордно за българин място в световната купа по ски скокове

Норвежецът Маруис Линдвик спечели последното състезание за сезона в световната купа по ски скок. Двукратният олимпийски медалист триумфира във финалната надпреварата по ски полети в Планица (Словения), записвайки девета индивидуална победа в кариерата си.

27-годишният норвежки скачач записа скокове от 238.5 и 231.0 метра, събирайки общо 459.5 точки.

Българинът Владимир Зографски завърши на 26-а позиция, след като изравни националния рекорд на България, постигайки 215 метра при скока си във финалния кръг на състезанието. В първия кръг Зографски се приземи на 206.0 метра и получи оценка общо 374.1 точки.

Носителят на Световната купа и представител на домакините Домен Превц остана втори с 453.9 точки след скокове от 240.5 и 229.5 метра. Той приключи с 14 победи за сезона и така не успя да изравни рекорда от 15 победи, поставен от брат му Петър Превц.

Третото място днес бе за Йохан Андре Форфанг от Норвегия, който събра 441.3 точки (232.5 и 219.5 метра).

Превц, който вече си беше осигурил Световната купа, оглави крайното класиране с 2148 точки, пред Рьою Кобаяши (Япония) с 1194, завършил 25-и днес, и четвъртият от финалното състезание Даниел Чофених (Австрия) с 1159 точки. Владимир Зографски записа най-доброто класиране на българин със своето 20-о място с 415 точки.