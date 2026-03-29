Легендарният Мирча Луческу е получил инфаркт

Легендарният треньор Мирча Луческу е получил инфаркт по време на тренировка на националния отбор на Румъния, съобщиха от местната футболна асоциация.

Още на техническата среща преди последното занимание преди пътуването до Словакия селекционерът на северните ни съседи се е почувствал зле. Медицинският екип реагирал моментално и му оказал първа помощ още на място. Малко по-късно пристигнали два екипа на Спешна помощ.

Към момента състоянието на 80-годишния Луческу е стабилно. Превантивно той е транспортиран до болница в Букурещ, където ще остане под наблюдение и ще мине допълнителни изследвания.

Мирча Луческу е един от най-успешните специалисти в европейския футбол.

В началото на миналия месец той беше приет по спешност в болница в Букурещ след усложнение от грип, пише БГНЕС.