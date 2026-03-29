Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане

2404
Милица Мирчева спечели при жените. Снимка: БФЛА

Милица Мирчева (Атлет-Мездра) и Георги Жеков (Локомотив-Дряново) спечелиха националните титли за жени и мъже. Те заслужиха титлите по време на шампионата на страната по трейл бягане, който се проведе на дистанция от 44 км със старт в село Марково.

Мирчева стана първа с време 4.01:32 часа. На втора позиция се класира

Радостина Балова (Локомотив-Дряново) с 4.39:30 часа, а трета завърши Виктория Тужовец (Тангра-Варна) с 5.30:12 часа.

Златният медал на Жеков беше с измерение от 3.31:17 часа. Среброто завоюва Кристиян Иванов (Мисионис-Търговище) с 3.41:39 часа, а бронзът остана за Йордан Тодоров (Локомотив-Дряново), спрял хронометъра на 3.48:07 часа.

Милица Мирчева спечели при жените. Снимка: БФЛА
Георги Жеков е №1 при мъжете. Снимка: БФЛА
