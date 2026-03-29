ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
БФС прибира с чартъра четирима българи, заседнали в Джакарта

Георги Иванов Снимка: БФС

Ръководството на Българския футболен съюз ще помогне на четирима българи, които от няколко седмици са принудително в Индонезия, за да могат да се приберат в родината, съобщи БТА.

И четиримата са останали в Джакарта заради военния конфликт в Близкия изток, изпуснали са полети. Така и не са намерили логистика, за да се върнат у дома.

Но след като са се свързали с федерацията с молба за помощ, лично президентът Георги Иванов е откликнал на нея. Така те ще се качат на чартъра на националния отбор и ще се върнат обратно в София с него.

Българският национален отбор ще играе на финала на турнира FIFA Series 2026 утре (понеделник, 30 март) от 16 часа българско време срещу домакините от Индонезия. Досега „лъвовете" спечелиха с 10:2 срещу Соломоновите острови, а Индонезия се справи със Сейнт Китс и Невис с 4:0.

Веднага след края на мача и церемонията по награждаването българската делегация ще отпътува с директен полет за София.

Георги Иванов Снимка: БФС
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

