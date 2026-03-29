Кенийци триумфираха на маратона в Стара Загора

Над 1400 стартираха в 11-ото издание на емблематичното за града бягане в Стара Загора, което определи държавните шампиони на полумаратон.

Девора Аврамова подобри собствения си рекорд на трасето по 10-километровата дистанция.

Кенецът Кенеди Роно и сънародничката му Гладиш Кипротич триумфираха в класическата дистанция 42.195 км на Маратон Стара Загора. В надпреварата падна и един рекорд, след като Девора Аврамова защити титлата си от миналата година с върхово постижение на 10-километровата дистанция. Повече от 1400 стартираха в 11-ото издание на емблематичното за града бягане, което и тази година определи държавните шампиони на полумаратон.

Стартът бе даден от дългогодишните основни двигатели в организацията Красимира Чахова и Анатоли Илиев, както и от Петко Крумов, началник на Отдел „Спортни дейности" към Община Стара Загора. Всички те поздравиха участниците, като изтъкнаха как за 11 години надпреварата се превърна в едно от емблематичните за града събития, в един чакан всяка пролет с нетърпение от хиляди колоритен спортен празник.

В класическия маратон при мъжете кениецът Кенеди Роно наложи непосилно темпо за основния си съперник Мусад Хабуд от Мароко и в крайна сметки финишира с много силен резултат – 2.18:09 ч, само на 43 секунди от рекорда на трасето, поставен от Мохамед Шабуд преди две години. Много по-оспорвано протече надпреварата при дамите, където финалният спринт на Гладиш Кипротич й осигури победата с 39 секунди преднина пред Рут Мбата. Миналогодишната шампионка Роуз Чепчумба от Кения не можа да издържи на темпото на двете свои сънароднички и завърши трета. Най-бързи от българите бяха финиширалите четвърти Шабан Мустафа с 2.33:24 ч и Антония Георгиева с 2.58:10 ч.

Българи донимираха в полумаратона, който тази година бе валиден за Държавно първенство. При мъжете Исмаил Сенанджи защити титлата си от миналогодишната надпревара по улиците на Стара Загора, а вицешампионката от предишната пролет Маринела Нинева този път бе най-бърза и грабна златото.

Единственият рекорд на трасето падна в бягането на 10 км, където при жените Девора Аврамова също защити миналагодишната си титла и подобри с близо минута собственото си върхово постижение, като този път бяга за 36:50 мин. При мъжете най-бърз бе Иван Андреев с 34:33 мин.

Организаторите спазиха традицията всяка година да зарадват участниците с нещо ново и полезно. Този път това бе стартът на 5 км, който позволи на повече любители на бягането, които са начинаещи или с по-скромни възможности да станат част от спортния празник в града на липите. В дебютната надпревара шампиони са Даниел Йовчев и Жаклин Желева.

Най-гласовити и емоционални бяха участниците в в Градския крос, който се състоя за трета поредна година, но този път на дистанция 1.2 км. Съкратеното трасе бе идеално за семейства с деца, начинаещи бегачи и всички, които желаеха да се забавляват, а събитието за пореден път бе съпътствано с различни спортни активности.

Сред колоритната колона по трасето, наред с хилядите родни участници, можеха да се забележат атлети от Алжир, Гърция, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кения, Мароко, Румъния, Русия, Северна Македония, Турция, Франция, Украйна, Япония... Организатори на маратона са Община Стара Загора, Министерството на младежта и спорта, БФЛА, Асоциация „Спорт в свободното време", Спортен клуб по лека атлетика „Берое". През тази година надпреварата за първи път се излъчи изцяло на живо по една от интернет платформите.

„Маратон Стара Загора е много повече от състезание. За тези 11 години това събитие увлече десетки хиляди за спорта и се превърна в един от символите на града, един от най-чаканите пролетни празници в Стара Загора. Радостно е, че участниците стават все повече, че непрекъснато се обогатява програмата със стартове за всички възрастови и социални групи. Най-важното е, че виждаме днес толкова засмени лица в старт-финалната зона, виждаме колко много хора приветстват бегачите покрай трасето," заяви Красимира Чахова, която е с основна заслуга за организацията още от първото издание на Маратон Стара Загора.

Най-бързите 6 в класическия маратон и медалистите на 21.1 км и на 10.5 км получиха парични награди, наред с това бяха премирани челните тройки при ветераните над 45 г. и над 55 г. във всички дистанции. Ваучери от Decathlon зарадваха призьорите във всички възрасти на 5 км, а за най-бързите в Държавното първенство по полумаратон бяха осигурени специални ваучери от ASICS. Всеки участник получи рекламна тениска, а успешно завършилите бяха окичени с паметен медал за участие, като спомен от събитието.

И тази година надпреварата в Стара Загора даде началото на веригата от маратони в България, която включва още състезанията във Варна, София и Бургас под мотото „Бягането като начин на живот". Следващият старт от тазгодишната поредица е на 17 май във Варна, а надпреварите в столицата и в Бургас са през есента.

ПРИЗЬОРИТЕ НА МАРАТОН СТАРА ЗАГОРА 2026

МАРАТОН 42.195 км

МЪЖЕ: Кенеди Роно (Кен) 2.18:09 ч, Мусад Хабуд (Мар) 2.22:10, Бенард Куир (Кен) 2.24:47 ч.

ЖЕНИ: Гладиш Кипротич (Кен) 2.43:00 ч, Рут Мбата (Кен) 2.43:39, Роуз Чепчумба (Кен) 2.45:20 ч.

ПОЛУМАРАТОН 21 км, определил призьорите в Държавното първенство

МЪЖЕ: Исмаил Сенанджи 1.07:11 ч, Филипо Тревизани 1.07:14, Стефан Йорданов 1.07:22 ч.

ЖЕНИ: Маринела Нинева 1.18:14 ч, Таня Димитрова 1.24:28, Анастасия Пейчева 1.26:56 ч.

10.5 км

МЪЖЕ: Иван Андреев 34:33 мин, Чудомир Черногоров 35:12, Мирослав Спасов 35:43 мин.

ЖЕНИ: Девора Аврамова 36:50 мин – рекорд на трасето, Билсерин Сюлейман 37:09, Лиляна Георгиева 37:12 мин.

5 км

МЪЖЕ: Даниел Йовчев 15:43 мин, Олександър Раховнин (Укр) 17:15, Мартин Тенев 17:32 мин.

ЖЕНИ: Жаклин Желева 18:06 мин, Никол Минчева 18:23, Христина Тодорова 18:33 мин.