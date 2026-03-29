"Тотнъм" уволни Тудор след само 44 дни на треньорския пост

Игор Тудор Снимка: Ройтерс

„Тотнъм" уволни мениджъра Игор Тудор след само 44 дни на поста.

Раздялата става по взаимно съгласие за незабавното напускане на старши треньора Игор Тудор, обявиха от английския клуб.

Хърватският специалист застана начело на клуба на 14 февруари. Резултатите под негово ръководство обаче бяха разочароващи - в 7 мача "шпорите" записаха 1 победа, 1 реми и 5 загуби.

Те отпаднаха на осминафиналите в Шампионската лига от „Атлетико" (Мадрид), а във Висшата лига са 17-и място (точно над зоната на изпадащите) с 30 точки след 31 изиграни кръга.

