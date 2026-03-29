Сребърен медал за Стилияна Николова на световната купа в София, Ева Брезалиева е 6-а

Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева се нареди шеста в индивидуалния многобой на световната купа по художествена гимнастика в София.

Николова събра 116,200 точки. Вчера тя изигра много добре композициите си с обръч и с топка, но днес имаше неточности на лента.

Така за втора поредна година Стилияна Николова завоюва сребро пред родна публика в София. Тя също спечели първи точки, които това състезание дава за олимпийската ранглиста за игрите в Лос Анджелис 2028.

Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за финалите на всичките четири уреда - с трети по сила резултат на обръч, първи на топка, втори на бухалки и с осми на лента.

Брезалиева остана шеста със сбор от 111,150 точки. Тя ще играе само на два финала - на бухалки, където е с трети резултат и на лента с шести. На топка Брезалиева е девета и съответно първа резерва за финала на уреда.

Шампионка в многобоя за втора поредна година стана абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Украйна) със 116,600 точки. Бронзовото отличие взе бронзовата медалистка от олимпиадата в Париж 2024 София Рафаели (Италия) със 115,700.

Финалите на отделните уреди при жените са по програма утре в 12,30 часа.