България ще защитава европейската си титла за волейболистки до 18 г.

След впечатляващ обрат в първия гейм от 20:24 националният отбор за момичета под 18 години победи с 3:0 гейма (27:25, 25:20, 25:18) Гърция и спечели втората квалификация за европейското първенство по волейбол в тази възраст, което ще се проведе между 1 и 12 юли в Латвия и Литва.

Началото на първата част бе за Гърция, която с по-добра организация в първичната си атака успя да поведе с 5:1. След още няколко разигравания, в които тимът ни не успя да отиграе добре, се стигна и до първия таймаут в срещата при резултат 9:4 за съперника. Отборът ни успя да влезе в ритъм при начален удар на Калина Венева. Капитанът реализира два поредни аса и доближи тима ни на точка от гъркините 10:11, след което последва таймаут.

Почивката не се отрази негативно на отбора ни и още в следващото разиграване Дарина Нанева записа точкова блокада, изравнявайки резултата - 11:11. В следващите няколко разигравания играта вървеше точка за точка, като при сервис на Нанева Гърция допусна две директни грешки в нападение и за първи път от началото на гейма България излезе напред - 15:14.

Крехкото предимство не бе надградено и в заключителната фаза на гейма Гърция показа по-добра защита и ефективна контраатака, повеждайки с 23:19. Съперникът получи първия си сетбол при резултат 24:20, но тимът ни реализира две поредни точки - блокада и пусната топка от втора линия на Калина Венева. След последвалото прекъсване отборът ни се пребори в дълго разиграване, което Дарина Нанева завърши с отиграване по блокадата.

Равенството 24:24 стана факт след нова успешна контраатака на Една Тодорова от зона 4, а Гърция отново излезе напред след грешка на блокадата ни. Момичетата ни отразиха още един сетбол при 24:25, а с две поредни точки, дело на Тодорова и Венева, поведохме с 26:25. Остър сервис на Нанева не бе посрещнат добре и Алексиева контрира за крайния успех в гейма - 27:25.

След емоциите от обрата в първия гейм отборът ни стартира мощно във втората част и бързо натрупа преднина от 5:1. След това гъркините успяха да влязат в ритъм и обърнаха резултата, повеждайки с 12:11. Дарина Нанева получи две поредни топки, които отигра успешно, и България отново поведе с 13:12. До средата на гейма нито един от двата отбора не успя да вземе трайно предимство, но момичетата ни реализираха три поредни точки при резултат 17:17.

Началният удар на Алексиева затрудняваше посрещането на съперника, а играта ни на блокада и защита бе ефективна, което помогна да се отвори разлика от три точки - 20:17. Тимът ни успяваше да поддържа преднината и след блокада на Една Тодорова получихме първия си сетбол при 24:20. Ас на Велчева сложи точка на спора в гейма - 25:20 и 2:0 за България.

Както в предходните два гейма, така и в третия двата отбора започнаха равностойно, но българските момичета поведоха с три точки след ас на Велчева - 10:7. Средата на гейма се оказа ключова. В този период отборът ни изпълняваше тежък сервис, който не позволяваше добра организация в играта на Гърция, и разликата се увеличи до 15:11, което наложи и поредица от ротации в състава на съперника.

Отпускане в редиците ни върна гъркините в гейма, които се приближиха на точка - 15:16, но в последвалото дълго разиграване точката бе за България след остро пусната топка от Нанева - 17:15. До края на гейма момичетата ни показаха по-голямата си класа и затвориха двубоя при 25:18.

Отборът ни, воден от селекционера Атанас Петров, спечели и трите си срещи във втората квалификация, играна в София - съответно срещу Швеция, Румъния и Гърция, като загуби само един гейм във втория си мач от турнира срещу северните ни съседи.

България ще защитава европейската си титла в тази възрастова група, след като през 2024-а под ръководството на легендата Антонина Зетова вдигна трофея от първенството в Румъния и Гърция.