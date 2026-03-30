Яник Синер направи "слънчев дубъл" с рекорд

Яник Синер е първият с три поредни титли от "Мастърс 1000" без загубен сет. Снимка: Ройтерс

Яник Синер явно е набрал скорост и е много трудно да бъде спрян. Няколко тенисисти се опитаха да го направят, но не успяха. 

Вторият в световната ранглиста стана първият след швейцарската легенда Роджър Федерер през 2017 г. със "слънчев дубъл" - титли от турнирите "Мастърс" в Индиън Уелс и Маями в един сезон.

Нещо повече, италианецът го постигна с рекорд, след като не загуби нито един сет и е в серия от 34 поредни в такива турнири. На финала във Флорида той се наложи 6:4, 6:4 над Иржи Лехечка (Чех).

Бившия скиор от Южен Тирол е и първият с три поредни титли от "Мастърс 1000", в които е стигнал до титлата само с чисти победи. 

