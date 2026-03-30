Григор Димитров изпадна от топ 90 на света за първи път от 14 г.

Григор Димитров изпадна от топ 90 на световната ранглиста по тенис за първи път от почти 14 години.

34-годишният Димитров, който беше елиминиран в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Маями преди десет дни и не успя да защити точките си от полуфинала през миналия сезон, падна с 49 позиции до 93-ата в класацията на АТП с 645 точки. За последно хасковлията беше извън първите 90 на 20 май 2012 година, когато беше 95-и.

Рекордно класиране в кариерата си пък записва Александър Василев, който достигна първи четвъртфинал в кариерата си на сингъл при мъжете във веригата "Чалънджър" през миналата седмица в Сплит (Хърватия). 18-годишният Василев прогресира със 103 места до 892-ото с 25 точки.

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 13590 точки

2. (2) Яник Синер (Италия) 12400 точки

4. (4) Александър Зверев (Германия) 5205 точки

3. (3) Новак Джокович (Сърбия) 4720 точки

5. (5) Лоренцо Музети (Италия) 4265 точки

6. (6) Алекс де Минор (Австралия) 4095 точки

7. (8) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4000 точки

8. (7) Тейлър Фриц (САЩ) 3870 точки

9. (9) Бен Шелтън (САЩ) 3860 точки

10. (10) Данил Медведев (Русия) 3610 точки

българите:

93. (44) Григор Димитров 645 точки

312. (312) Димитър Кузманов 162 точки

446. (448) Пьотър Нестеров 103 точки

667. (591) Илиян Радулов 51 точки

704. (697) Александър Донски 46 точки

740. (749) Янаки Милев 41 точки

780. (780) Иван Иванов 36 точки

850. (833) Динко Динев 30 точки

874. (872) Анас Маздрашки 27 точки

892. (995) Александър Василев 25 точки

1092.(1096) Адриан Андреев 12 точки

1166.(1138) Леонид Шайнгезихт 10 точки

1191.(1193) Джордж Лазаров 9 точки

1253.(1254) Виктор Марков 7 точки

1374.(1324) Георги Георгиев 5 точки

1484.(1485) Диан Недев 4 точки

1951.(1948) Максимилиан Борисов 1 точка

1951.(1948) Александър Петров 1 точка

2052.(2053) Антъни Генов 1 точка

2113.(2113) Самуил Конов 1 точка

двойки:

1. (2) Орасио Себайос (Испания) 8680 точки

2. (3) Марсел Гранойерс (Испания) 8590 точки

3. (1) Нийл Скупски (Великобритания) 8550 точки

4. (4) Лойд Гласпуул (Великобритания) 7350 точки

5. (5) Джулиън Кеш (Великобритания) 7200 точки

6. (6) Хари Хелиовара (Финландия) 6900 точки

6. (6) Хенри Патън (Великобритания) 6900 точки

8. (8) Джо Солсбъри (Великобритания) 6100 точки

9. (9) Марсело Аревало (Аржентина) 5160 точки

9. (9) Мате Павич (Хърватия) 5160 точки

българите:

110. (109) Александър Донски 737 точки

235. (237) Антъни Генов 291 точки

397. (398) Пьотър Нестеров 160 точки

602. (605) Янаки Милев 87 точки

865. (920) Леонид Шейнгезихт 47 точки

956. (955) Виктор Марков 40 точки

1091.(1203) Динко Динев 31 точки

1441.(1436) Диан Недев 16 точки

1497.(----) Илиян Радулов 14 точки

1499.(1508) Георги Георгиев 14 точки

1501.(1510) Самуил Конов 14 точки

1669.(1675) Михаил Иванов 10 точки

1693.(1698) Димитър Кузманов 9 точки

1705.(1990) Анас Маздрашки 9 точки

1726.(1728) Пламен Милушев 8 точки

1871.(1868) Радослав Шандаров 7 точки

2008.(2012) Васил Шандаров 5 точки

2019.(2047) Александър Петров 4 точки

2097.(2095) Ерик Владимиров 4 точки

2117.(2115) Джордж Лазаров 4 точки

2133.(2130) Александър Василев 4 точки

2365.(2369) Никола Керемедчиев 2 точки

2365.(2369) Борислав Кирилов 2 точки

2365.(2369) Николай Неделчев 2 точки

2365.(2369) Дейвид Симеонов 2 точки