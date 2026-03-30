Виктория Томова надолу с няколко места в ранглистата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виктория Томова загуби позиции в световната ранглиста по тенис. 31-годишната софиянка вече е на 169-ото място с актив от 424 точки след загубата си в квалификациите на турнира в Маями.

Сред българките най-голям скок в класирането си отчита 19-годишната Ива Иванова, която се изкачи с 43 места до 667-ото, след като достигна финала на турнир в Египет.

Световни ранглисти и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 11025 точки

2. (2) Елена Рибакина (Казахстан) 8108 точки

3. (4) Коко Гоф (САЩ) 7278 точки

4. (3) Ига Швьонтек (Полша) 7263 точки

5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 6243 точки

6. (6) Аманда Анисимова (САЩ) 6180 точки

7. (8) Елина Свитолина (Украйна) 3965 точки

8. (7) Джасмин Паолини (Италия) 3907 точки

9. (9) Виктория Мбоко (Канада) 3531 точки

10. (10) Мирра Андреева (Русия) 3121 точки

българките:

169. (163) Виктория Томова 424 точки

236. (241) Елизара Янева 296 точки

288. (291) Лиа Каратанчева 231 точки

384. (388) Денислава Глушкова 159 точки

390. (398) Гергана Топалова 156 точки

405. (377) Изабелла Шиникова 146 точки

488. (491) Лидия Енчева 112 точки

511. (475) Росица Денчева 102 точки

667. (710) Ива Иванова 66 точки

870. (875) Юлия Стаматова 32 точки

1044.(1044) Уляна Храбавец 17 точки

1147.(1153) Виктория Велева 13 точки

1220.(1225) Диа Евтимова 10 точки

1258.(1236) Мелис Расим 9 точки

1262.(1269) Йоана Константинова 8 точки

1292.(1296) Беатрис Спасова 8 точки

1368.(1374) Дария Великова 6 точки

1381.(1385) Алекса Каратанчева 5 точки

1474.(1474) Валерия Гърневска 3 точки

двойки:

1. (1) Елизе Мертенс (Белгия) 8658 точки

2. (2) Катержина Синякова (Чехия) 7950 точки

3. (5) Джасмин Паолини (Италия) 7385 точки

3. (5) Сара Ерани (Италия) 7385 точки

5. (7) Тейлър Таунзенд (САЩ) 7385 точки

6. (3) Габриела Домбровски (Канада) 7315 точки

7. (4) Анна Данилина (Казахстан) 6895 точки

8. (8) Александра Крунич (Сърбия) 6765 точки

9. (9) Вероника Кудерметова (Русия) 6377 точки

10. (10) Луиза Стефани (Бразилия) 6035 точки

българките:

155. (155) Лиа Каратанчева 503 точки

242. (246) Виктория Томова 333 точки

309. (310) Изабелла Шиникова 263 точки

391. (394) Росица Денчева 198 точки

675. (685) Елизара Янева 89 точки

687. (697) Гергана Топалова 85 точки

697. (684) Ива Иванова 83 точки

798. (800) Диа Евтимова 63 точки

880. (882) Денислава Глушкова 52 точки

929. (936) Беатрис Спасова 46 точки

953. (953) Алекса Каратанчева 43 точки

982. (992) Уляна Храбавец 40 точки

1034.(1046) Йоана Константинова 35 точки

1074.(1097) Лидия Енчева 33 точки

1104.(1115) Дария Великова 31 точки

1254.(1264) Мелис Расим 23 точки

1339.(1358) Ванеса Влахова 18 точки

1357.(1358) Валерия Гърневска 17 точки

1357.(1368) Ралица Александрова 17 точки

1363.(1367) Юлия Стаматова 17 точки

1508.(1513) Виктория Лазарова 12 точки

1574.(1704) Александра Матева 11 точки

1574.(1584) Йоана Монева 11 точки

1638.(1646) Виктория Велева 9 точки

1673.(1675) Анджелина Костова 8 точки

1728.(1726) Галена Кръстенова 5 точки