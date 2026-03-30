Пампорово прие Държавното първенство по сноуборд до 13-15 години

Снимка: Българска федерация по ски

Пампорово бе домакин на 29-30 март на откритото държавното първенство по алпийски сноуборд да деца от 13 до 15 години. Организатори на шампионата са Българската федерация по ски и „Пампорово" АД.

В паралелния слалом при момичетата младша възраст до 13 г. първа е Василена Трайкова /Юлен/, пред Никол Стоянова /ОуТиПИ/ и Ада Прокопиева/Юлен/. В същата група при момчетата победител е Константин Савчов /ОуТиПи/ пред Илия Тончев /Амер Спортс/ и неговият съотборник Васил Попов.

Шампионка при момичетата старша възраст до 15 г. е Антоанет Иванова /Бороборд/, пред Рая Керин /Амер Спортс/ и Огняна Попова /ОуТиПи/. В същата група при момчетата победител е Диао Юнинг /Китай/, пред Павлин Милчев /Амер Спортс/, който е става и шампион за държавното първенство. След него се наредиха Никола Стойков /Мотен/ и Ростислав Терзиев /Амер Спортс/.

В паралелния гигантски слалом първа при момичетата младша до 13 г. е Василена Трайкова /Юлен/, Ада Прокопиева /Юлен/ и Никол Стоянова /ОуТиПи/. Шампион при момчетата в тази възраст е Петър Кръшняк /Юлен/, пред Константин Савчов /ОуТиПи/ и Васил Попов /Амер Спортс/. При момичетата старша възраст първа е Рая Керин /Амер Спортс/, пред Огняна Попова /ОуТиПи/ и Антоанет Иванова /Бороборд/.

В старшата възраст момчета шампион е Никола Стойков /Мотен/, пред Камен Малинов /Амер Спортс/ и Стефан Додов /Бороборд/.

В награждаването се включиха легендата на сноуборда ни Радослав Янков, Георги Атанасов от БФСки, Виктор Гичев, БФСки, Константин Минчев, технически делегат, Емануела Фратева, координатор „Сноуборд" в БФСки, Виктор Жеков и Михаил Кръшняк.

