Това е втори пореден случай, в който двете нации се срещат на плейофа

За съжаление, на голяма част от футболните фенове, един национален тим измежду Швеция и Полша няма да се класира за Мондиала. Двата отбора ще премерят сили във вторник вечер от 21:45 часа в Стокхолм, като залогът е мястона най-големия футболен форум.

„Тре конур" стигнаха до решителния плейоф след успех с 3:1 над Украйна в полуфиналите, което сложи край на серията им от шест мача без победа. В този диапазон шведите записаха още четири загуби и две равенства, което няма как да не буди въпроса дали е възможно да пропуснат второ поредно световно първенство. Във вторник вечер Греъм Потър вероятно няма да може да разчита на бранителя на Аталанта Исак Хиен, който се контузи още през първото полувреме срещу Украйна. Домакинският фактор обаче не е за пренебрегване и шведите са фаворит. Те спечелиха пет от последните шест мача с Полша, но при последната им схватка поляците надделяха и се класираха за Световното в Катар през 2022 година. При успеха срещу Украйна Виктор Гьокереш беше във вихъра си и реализира хеттрик.

Поляците гонят трето поредно класиране на Мондиал, като достигнаха до ключовия плейоф след обрат през второто полувреме и успех с 2:1 срещу Албания. Тимът показва постоянство и няма загуба в последните си седем сблъсъка, в които записа пет победи и две равенства. Без ключови липси селекционерът Ян Урбан ще преследва продължаване на добрата серия от 15 поредни срещи с отбелязан гол, а подкрепата на капитана Роберт Левандовски може да се окаже ключова в това отношение.

Подобни сблъсъци са радост за футболните фенове и очакванията за голове в двете врати може и да се оправдаят.