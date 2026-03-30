Ето титулярите на България за финала в Джакарта

Националите на България излизат срещу домакините от Индонезия във финала на турнира FIFA Series 2026, който се провежда в Джакарта.

Двубоят на стадион "Гелора Бунг Карно" ще започне в 16,00 часа, а съдия е Мухамад Назми бин Насарудин от Малайзия.

Стартов състав на България: Димитър Митов - Мартин Георгиев, Петко Христов, Теодор Иванов, Димитър Велковски - Андриан Краев, Кристиян Стоянов - Мартин Петков, Филип Кръстев, Здравко Димитров - Мартин Минчев.

От титулярите при победата с 10:2 на Соломоновите острови (рекордна в историята на националния отбор) започват Теодор Иванов, Андриан Краев, Филип Кръстев, , Марин Петков и Здравко Димитров.

