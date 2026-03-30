Една вълнуваща любовна история направи впечатление на зрителите по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Печелейки златен олимпийски медал, нидерландската суперзвезда в бързото пързаляне с кънки Юта Леердам бе подкрепяна на трибуните от своята не по-малко известна половинка - ютубърът и боксьор Джейк Пол.

Млади, красиви и богати, Юта и Джейк са съвременната дефиниция на термина “power couple” - светът сякаш е техен, а всичко, с което се захващат, е обречено на успех.

Изявите както на Юта Леердам, така и на Джейк Пол всички фенове на спортните залози са имали възможност да проследят в най-големия сайт за залози у нас, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Там спортове като бокс и дисциплините в Милано/Кортина са част от богатия каталог от предложения на сайта, който вече години радва клиентите си с внушително разнообразие.

Но кои са Юта Леердам и Джейк Пол? И какво трябва да знаем за тях?

Юта Леердам - “Летящата холандка”

27-годишната Юта Леердам е модерното лице на бързото пързаляне с кънки. Многократен световен шампион, сребърен медалист от Пекин 2022 и олимпийски шампион в Милано/Кортина, Юта е спортистка от най-висока класа. Макар и мнозина да я познават най-вече заради шумната ѝ връзка с Джейк Пол, успехите на нидерландката са плод на брутални тренировки и безупречна физическа подготовка.

Любовта на Юта към спорта се заражда сякаш от самосебе си. Като дете тя страда от хиперактивност, поради което родителите ѝ решават, че най-логично би било тя да практикува някакъв вид спорт, за да балансира енергията си. Започва с дисциплини като тенис, хокей и гимнастика, но по препоръка на баща си, на 11-годишна възраст окончателно поглежда към бързото пързаляне с кънки.

В същото време, докато покорява спортните върхове, Юта Леердам се отнася съвсем сериозно и към образованието си. Учи спортен маркетинг и мениджмънт в Университета на Ротердам, преди да смени специалността си на икономика.

Джейк Пол - от ютубър до един от най-скъпоплатените боксьори на планетата

Американецът Джейк Пол е ходещ парадокс и живият пример, че нищо не е невъзможно, когато истински го искаш. Роден в Кливланд, щата Охайо, 29-годишният Пол прави наглед абсурден преход от видеа в YouTube до мачове в професионалния бокс срещу имена като Майк Тайсън, Хулио Сезар Чавес-младши и Антъни Джошуа.

И докато модата “ютубъри в бокса” най-често включва няколко демонстрационни боя, с каквито започва и самият Джейк Пол, в неговия случай нещата се развиват различно. Младият американец до такава степен се влюбва в спорта, че преминава към професионалистите и дори мечтае да бъде световен шампион.

Майстор на провокацията, но и на маркетинга, днес Джейк Пол е един от най-добре платените боксьори на планетата изобщо. И макар той да допусна тежък нокаут от Антъни Джошуа в последния си мач, когато напусна ринга със счупена на две места челюст, Пол отново доказа, че може да превърне в пари абсолютно всичко, до което се докосне. Е, световна титла е по-скоро в сферата на фантазиите.

Любовната история на Юта Леердам и Джейк Пол

Любовната им история е класически пример за романтика в дигиталната ера и започва през пролетта на 2023 г. Всичко стартира в Instagram, когато Джейк решава да направи първата крачка и изпраща лично съобщение на Юта с покана да гостува в неговия подкаст.

Самата тя по-късно признава в интервюта, че първоначалното ѝ мнение за него не е било никак ласкаво - смятала го е за поредния “арогантен интернет идиот”, който просто търси внимание. Любопитството ѝ обаче надделява и след като започват да си чатят и да провеждат дълги разговори, тя открива един съвсем различен, много по-зрял и загрижен мъж зад маската на скандалния ютубър и боксьор.

Когато най-накрая се срещат на живо в Маями, химията помежду им е толкова силна, че двамата бързо стават неразделни.

Финансовата мощ: кой колко печели?

Въпреки че Юта е доминиращият спортист в двойката, финансовите везни се наклоняват сериозно в полза на Джейк, благодарение на американската машина за забавление.

Нетото състояние на Юта Леердам се оценява на около 5 милиона долара. Нейните приходи идват от спортни премии, но голяма част са от сериозни спонсорски договори с гиганти като Nike. Маркетинговите експерти твърдят, че нейната пазарна стойност се е вдигнала главоломно след последните ѝ олимпийски успехи, а и покрай публичната й връзка с Пол.

При Джейк Пол сумите са от съвсем друг порядък, като неговото състояние варира между 100 и 200 милиона долара. Той печели десетки милиони само от един боксов мач благодарение на проценти от платени гледания и договори с огромни стрийминг платформи. Освен това Пол развива успешен бизнес със залози, собствена марка козметика и промоутърска компания.

Битката в социалните мрежи

И двамата са абсолютни феномени в интернет, но в коренно различни мащаби.

Юта има над 6.5 милиона последователи в Instagram. Тя използва профила си, за да показва както тежките тренировки, така и зашеметяващата си визия, което я прави една от най-влиятелните спортистки в Европа.

Джейк от своя страна е тежка категория в дигиталния свят с общо над 69 милиона последователи във всички платформи. Той има около 29 милиона в Instagram, над 21 милиона абонати в YouTube, където реално започна всичко, и над 19 милиона в TikTok.

Какво крие миналото им?

Пътищата, по които стигат дотук, не биха могли да бъдат по-различни.

Юта Леердам започва с хокей на трева, преди на 11 години да се влюби в кънките. Преди връзката си с Пол, тя има петгодишен романс с друг известен нидерландски кънкьор - Кун Вервай. Юта винаги е била символ на отдаденост и професионализъм.

Джейк Пол започва кариерата си в несъществуващото вече приложение Vine през 2013 г., след което става звезда в YouTube заедно с брат си Логан Пол, също изявяващ се като боксьор. Миналото му е изпълнено със скандали, шумни партита и дори кратък престой в сериал на Disney, откъдето бе уволнен заради ексцентричното си поведение в интернет. Преди Юта, той имаше бурен списък с връзки с интернет знаменитости и модели.

Сайт №1 за залози в България подкрепя отговорната и разумна игра.

