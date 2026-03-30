Каква поредна футболна радост - България взе купата в Индонезия и влезе в серия от три победи

България вдигна купата на турнира FIFA Series 2026 в Индонезия след победа с 1:0 над домакините във финала. Успехът дойде с гол от дузпа на Марин Петков преда почивката. и ето, че дългият път за националите до Джакарта и назад доведе до статистическа радост - три поредни победи за "лъвовете" след 2:1 над Грузия на 18 ноември 2025 г. в последния ни мач от световните квалификации, 10:2 над Соломоновите острови в първия мач от FIFA Series 2026 и 1:0 над Индонезия.

По-рано Индонезия се справи с 4:2 със Сейнт Китс и Невис, а в мача за третото място Сейнт Китс и Невис победи Соломоновите острови с 4:2.

Въпреки победата на България във финала, Индонезия започна агресивно и в двете полувремена. Два пъти топката кацна върху напречната греда на вратата, пазена от Димитър Митов, докато Владимир Николов пропусна в 83-ата минута да вкара за 2:0.

В 33-ата минута след пас от собствената половина на Филип Кръстев към Здравко Димитров крилото на турския "Амедспор" нахлу в наказателното поле и беше подкосен от Кевин Дикс. Реферът от Малайзия остави играта да продължи, но беше привикан от ВАР реферите . След преглед на монитора съдията отсъди дузпа, а Марин Петков я превърна в гол с шестото си попадение за представителния отбор.

Второто полувреме започна като първото – с натиск на домакините. В 58-ата мин обаче България можеше да удвои - вратарят Аудеро изпусна топката, Мартин Минчев се възползва и стреля, но Ризки Ридо изчисти пред голлинията.

В 73-ата минута домакините можеха да накажат грешка на българските защитници и вратаря Митов, който излезе малко прибързано. Нападателят на домакините Оле Ромени стигна първи до топката и опита да вкара с параболичен удар, но топката падна върху горната греда и излезе в аут.

В 77-ата мин Велковски предотврати сигурен гол, след като успя да се протегне през трима съперници до страничната греда и да изчисти в ъглов удар.

България пропусна втори гол в 81-ата минута - Владимир Николов остана сам срещу вратаря, на не успя да преодолее Аудеро. Вратарят Димитър Митов видя намиращия се сам нападател и с дълъг пас го намери от собственото си наказателно поле. Николов се освободи отлично, но завършващият му удар не беше точен.

В 87-ата минута топката пак кацна на напречната греда на българската врата. Митов отрази опасен изстрел, след което късметът пак го покри - топката не падна в мрежата, а върху гредата.

В самия край Здравко Димитров имаше шанс да отбележи за 2:0 от свободен удар, но стреля над вратата.

Така голът от дузпа на Марин Петков бе достатъчен за купата в Джакарта.

Малката купичка бе дадена на терена на президента на БФС Георги Иванов, който я връчи на капитана Филип Кръстев. Марин Петков пък бе определен за най-полезен играч на турнира.