Треньорът на България: Глупости се написаха у нас за Индонезия, нивото на тима е средно европейско

След победата над домакините от Индонезия с 1:0 във финала на турнира от веригата FIFA SERIES 2026 в Джакарта наставникът Александър Димитров на държавния ни тим акцентира върху качеството на съперника.

Според бившия селекционер на младежите ни у нас то е било подценено и са са се написали глупости по темата.

“Доволен съм от победата и всеки трябва да е доволен от себераздаването на момчетата. Пред тях е пътят, дадоха максимума от себе си. Изписват се абсолютни глупости в България за индонезийския футбол и нивото на техните играчи.

Те имат добри футболисти и са релевантни като качество на един европейски отбор от средна класа.

Знаете колко от тях играят в Европа, което е показателно. Това е значима победа, заяви Димитров..

“Благодаря на момчетата, радвам се за тях, трудът им се възнагради. Противодействахме на успешно на Индонезия, това ни донесе печелившия резултат”, добави треньорът на националния отбор.

Факт е, че в състава на индонезийците имат играчи в европейски отбори като “Аякс” (Нид), “Сасуоло” (Ит), “Лил” (Фр), “Борусия” (Мьонхенгладбах, Гер), “Кремонезе” (Ит), “Вилем II” (Нид) и “Ипсуич” (Анг).

Доста от футболистите са родени пък Нидерландия. Индонезия е бивша холандска колония.

Самият Димитров е добре запознат с тамошния футбол, тъй като е бил в страната като играчи и помощник-треньор.

