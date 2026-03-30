Ева Брезалиева шампионка в София, сребърни медали и бронз за Стиляна Николова

България взе титла от турнира за световната купа по художествена гимнастика в София.

Ева Брезалиева стана шампионка на бухалки. Възпитаничката на Бранимира Маркова спечели с оценка от 29,650 точки (13,600 трудност, 7,750 артистичност и 8,300 изпълнение).

С бронз на този уред остана Стилияна Николова. Европейската вицешампионка получи 29,500 точки (13,900, 7,900, 7,700), колкото имаше и София Рафаели, но италианката бе с по-висока оценка за изпълнение (13,200, 8,100, 8,200).

Сребърната медалистка от многобоя в зала “Арена София” Николова остана втора във финала на топка. Състезателката на Валентина Иванова стигна до второто място. След като изигра отлично нестандартната си композиция, тя събра оценка от 28,900 точки (12,600 трудност, 8,150 артистичност, 8,150 изпълнение. Златото в този финал стана притежание на европейската шампионка от първенството в Талин през 2025 година Таисия Онофричук, която получи оценка от 29,000 точки (12,600, 8,250, 8,150). Украинката взе титлата и на обръч с резултат от 30.400 точки.

В този финал Николова допусна неточности, които я оставиха без отличие. Световната вицешампионка за миналата година от първенството в Бразилия завърши четвърта с 29,300 точки (13,200, 7,950, 8,200 и 0,005 наказание).

Нашите останаха без медали във финала на лента. Стилияна Николова завърши на четвърта позиция с резултат от 27,450 точки, а Ева Брезалиева се нареди пета с 27,700.

Таисия Онофричук спечели третото си злато.

Ансамбълът на България взе бронзови медали в многобоя, но остана без друго отличие. София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова допуснаха изключително груби грешки и в двете си излизания днес, като в двата финала (5 топки/топки и бухалки) имаше уред, излязъл извън килима.