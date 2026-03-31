№1 в Джакарта Марин Петков: Наградата е за семейството ми, много го обичам

Марин Петков беше избран за играч на турнира FIFA Series 2026 в Джакарта. Юношата на “Левски” и настоящ футболист на саудитския “Ал Таавун” се разписа победно във финала срещу домакините от Индонезия. Крилото вкара 2 пъти и при 10:2 срещу Соломоновите острови.

“Тази награда е за моето семейство и я посвещавам на него, защото много обичам всички в него. Всяка една награда е важна”, коментира Петков.

“Трябва да благодаря на всички - на треньора, на съотборниците ми и на хората от щаба, и на домакина Иво Костов”, каза още той.

След това на пресконференцията “синьото” момче бе попитано как се чувства, след като с 6-ия си гол за България се изравнява с Валери Божинов.

“Не искам да се сравнявам с Валери Божинов, защото виждате той каква кариера е направил. Кой съм, за да се сравнявам с него? Аз съм само на 22 г. Надявам се да се развивам, да надграждам своите си постижения и да помагам на националния отбор на страната си”, сподели Петков.

“Според мен колективът при нас започва да става на много добро ниво. Ние сме и добри приятели. И това трябва да го пренесем извън мачовете.

Но когато играеш за държавата си, не можеш да делиш мачовете на официални и приятелски. Във всеки един трябва да се играе на максимума и да се чака следващия двубой и следващата покана”, заяви Петков относно атмосферата в отбора на турнира в Индонезия, който продължи реално 8 дни.

