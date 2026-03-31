Анчелоти: Бразилия се нуждае от добра защита, за да стане световен шампион

Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти отговори на въпрос относно какви са шансовете на отбора за спечелване на световното първенство през лятото.

"Мисля, че на последните две световни първенства, които Бразилия спечели, победата беше постигната благодарение на отлична комбинация от талант и защита. Историята е много ясна по този въпрос. За да спечели световното първенство, Бразилия се нуждае от талант, ние го имаме, както и добра защита. Няма друг начин. Не мисля, че е възможно да се спечели само с атакуваща игра", цитира Анчелоти изданието Globo.

Бразилия ще играе в група "C" срещу Мароко, Хаити и Шотландия.