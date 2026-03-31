Германия се измъчи 2:1 с Гана

С гол на резервата Дениз Ундав в 88-ата минута Германия победи Гана с 2:1 в контрола в Щутгарт.

Кай Хаверц даде преднина на германците от дузпа в добавеното време на първата част, дадена заради игра с ръка на Йонас Аджетей.

Гана обаче успя да изравни в 70-ата минута. Защитникът на Унион Берлин Дерик Кон напреднa по лявото крило и подаде на Абдул Фатау, който вкара.

2 минути преди края му Лерой Сане намери Ундав, който спря топката и от близка дистанция отбеляза за крайното 2:1.

За Германия това бе втора победа в контролите през март след успеха с 4:3 над Швейцария. Това бе и последната проверка за старши треньора Юлиан Нагелсман и неговите футболисти преди обявяването на състава за световното първенство през юни и юли в САЩ, Мексико и Канада. Нагелсман ще обяви своя избор на пресконференция на 12 май.