"Байерн" иска още един английски национал

564
Фил Фодън и кучето му Карабао.

Ръководството на "Байерн" иска да привлече още един английски национал, който да прави компания на Хари Кейн. От Мюнхен вече са се свързали с мениджърите на атакуващия халф на "Манчестър Сити" Фил Фодън, съобщава TEAMtalk.

Ръководството на английския клуб в момента ускорява преговорите за нов договор с 25-годишния футболист. "Манчестър Сити" е наясно с интереса на Байерн и се стреми да избегне усложнения, като убеди играча да подпише нов договор.

Фодън е готов да остане в Манчестър, но настоява за по-добри условия от настоящия си договор. 

Фодън е продукт на академията на "Манчестър Сити". Той има 41 участия за „гражданите" този сезон, в които отбелязва 10 гола и прави пет асистенции. Договорът му е до лятото на 2027 г., а пазарната му стойност се оценява на 80 милиона евро според Transfermarkt.

Фил Фодън и кучето му Карабао.
