"Реал" си връща трима през лятото

Трима футболисти ще се завърнат в "Реал" това лято, твърди Cadena Ser. Атакуващият полузащитник Нико Пас , както и нападателите Виктор Муньос и Ендрик, ще участват в предсезонната подготовка на "белите".

19-годишният Ендрик се присъедини към "Лион" под наем тази зима. 21-годишният Пас и 22-годишният Муньос в момента играят съответно за "Комо" и "Осасуна", но грандът от Мадрид има опция да ги откупи обратно.

"Реал" в момента е втори в испанското първенство, на четири точки зад Барселона. Следващият мач след паузата за националните отбори е гостуване на "Майорка" на 4 април.