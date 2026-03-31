ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: През Страстната седмица нещата...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22572916 www.24chasa.bg

"Реал" си връща трима през лятото

Ендрик целува емблемата на "Реал" при представянето си. Снимки: facebook.com/RealMadrid

Трима футболисти ще се завърнат в "Реал" това лято, твърди Cadena Ser.  Атакуващият полузащитник Нико Пас , както и нападателите Виктор Муньос и Ендрик, ще участват в предсезонната подготовка на "белите".

19-годишният Ендрик се присъедини към "Лион" под наем тази зима. 21-годишният Пас и 22-годишният Муньос в момента играят съответно за "Комо" и "Осасуна", но грандът от Мадрид има опция да ги откупи обратно.

"Реал" в момента е втори в испанското първенство, на четири точки зад Барселона. Следващият мач след паузата за националните отбори е гостуване на "Майорка" на 4 април.

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)