"Селтик" плати обезщетение на жертва на сексуално насилие от 1989-а

"Селтик" е платил петцифрено обезщетение на жертва на сексуално насилие, уреждайки спор само месец след завеждането му, съобщава Би Би Си.

Мъж, чието име не се разкрива по правни причини, заведе дело, в което твърди, че е бил нападнат през 1989 г. от Франк Киърни, който е работил в младежкия отбор на "Селтик". Клубът първоначално отрече всякакво участие, но по-късно се съгласи на извънсъдебно споразумение и обезщетение.

Киърни, който сега е на 90 години, преди това беше признат за виновен по девет обвинения за насилие срещу млади футболисти през 80-те години на миналия век. През февруари 2019 г. той беше осъден на четири години затвор.

Пострадалият казва, че веднага след инцидента няколко представители на клуба са игнорирали оплакванията му относно действията на Киърни.

Според досието по делото, злоупотребата от страна на Киърни е извършена през 1989 г. Освен това, миналата година, съдебен иск, заведен срещу "Селтик" от 24 жертви, е довел до плащания на обезщетения в размер на над 1 милион паунда.

"Селтик" преди това отрече всякакво участие в момчешкия клуб, настоявайки, че това е "отделна организация".