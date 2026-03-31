Рускиня загърби флага на Украйна по време на Световната купа по художествена гимнастика в София (Видео)

Рускинята София Илтерякова демонстрира неуважение по време на награждаването на Световната купа по художествена гимнастика в София. Тя гледаше право напред на почетната стълбичка, когато прозвуча химна на Украйна в чест на шампионката Таисия Онофрийчук.

Тя демонстративно загърби флаговете, докато от уредбата звучеше украинския химн в чест на шампионката Таисия Онофрийчук. Самата Илтерякова остана втора.

От своя страна Онофрийчук отказваше да поздрави гимнастичките от Русия и Беларус по време на цялата надпревара, съобщи бТВ.