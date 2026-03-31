Младежите не успяха да бият Азербайджан и в Пловдив, европейското е мираж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И във втората си среща от европейските квалификации младежкият ни национален не успя да бие Азербайджан, завършвайки 0:0 в Пловдив (като гост направи 1:1).

Така за селекцията на Тодор Янчев евентуално участие на форума догодина в Албания и Сърбия вече е мираж.

България е на 4-ото място с 11 точки, а до края има 3 мача. Те са с отборите преди нас Португалия (16 т.), Чехия (14 т.) и Шотландия (11 т.).

Победителят в 9-те групи се класират директно. Най-добрият от вторите отбори - също. Останалите 8 играят баражи за още 4-квоти.

Тази вечер на стадион "Христо Ботев" нашите момчета опитваха да се доберат до победата, дори след като заради симулация Георги Чорбаджийски бе изгонен в 82-ата мин след жълт картон (втори в мача) за симулация.

Нямаха обаче късмета да вкарат.